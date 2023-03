Bundeswirtschaftsminis- ter Robert Habeck (53) hat bei seinem Besuch der Flussgemeinschaft „Três Unidos“ in Brasilien für Irritationen gesorgt. „Ihr fragt euch vielleicht, wer wir sind ... ich bin Robert, das ist Cem und wir sind Minister in der deutschen Regierung – das ist so etwas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land“, sagte der Grünen-Politiker nach einem Bericht des Portals „Welt online“ zur Begrüßung. Allerdings lebten diese indigenen Bewohner im Amazonasgebiet eher normal – mit Strom, Internetanschluss und regelmäßigem Besucherverkehr.

„Für uns ist das sehr spannend zu verstehen, wie ihr im Wald leben könnt und den Wald schützen könnt, weil in Deutschland vor tausend Jahren die Deutschen alle Bäume gefällt haben“, so Habeck weiter, der mit einem Großraumflugzeug der Flugbereitschaft nach Brasilien reiste. (uk)