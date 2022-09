Sockel am Naumburger Dom wird restauriert

Naumburg - Die Restaurierung des Naumburger Domes schreitet voran. Nach dem Abschluss der Fassadeninstandsetzung am Ostchor gehe es nun am Westchor weiter, teilten die Vereinigten Domstifter am Mittwoch mit. Am Sockel des Westchores hätten sich schwarze Ablagerungen gebildet. Sie seien aber weit weniger ausgebildet als es an der Ostchorfassade der Fall gewesen sei. Unterhalb des etwa vier Meter hohen Gesimses würden nun sorgfältige Reinigungsarbeiten ausgeführt. In einem weiteren Schritt würden schadhafte Fugen ausgebessert. Der Naumburger Dom ist aus Kalkstein erbaut.