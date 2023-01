Softwareanbieter Ibykus übernimmt Dienstleister in Berlin

Erfurt/Berlin - Das Erfurter IT-Unternehmen Ibykus AG hat zwei Firmen in Berlin übernommen. Es handele sich dabei um den Softwareentwickler European Consulting Group und den Fördermittelspezialisten EFG Europäisches Fördermanagement, wie die Ibykus AG am Dienstag in Erfurt mitteilte. Mit dem Kauf werde ihr Angebot im Bereich des Fördermittelmanagements aus EU-Töpfen erweitert. Derzeit liege der Schwerpunkt auf der Agrarförderung.

Die Firma EFG berate Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbehörden in der EU. Die beiden Berliner Firmen beschäftigten 25 Mitarbeiter und hätten 2021 rund sechs Millionen Euro umgesetzt.

Die 1990 in Erfurt gegründete Ibykus AG ist auf digitale Lösungen für Verwaltungen spezialisiert. Sie beschäftigt nach eigenen Angaben rund 270 Mitarbeiter. 2021 habe der Jahresumsatz 33,8 Millionen Euro betragen.