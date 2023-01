Solidarität der Regierungschefs gegen Randale gefordert

Bremen - Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht in Berlin und anderen Städten eine Solidarität der Ministerpräsidenten gefordert. „Wenn randalierende Chaoten die Rettungskräfte und die Polizei und damit den Rechtsstaat insgesamt angreifen, dann bedarf es einer entschlossenen Reaktion und eines gemeinsamen Agierens aller staatlichen Repräsentanten“, sagte Bovenschulte am Donnerstag.

Es sei daher unkollegial und in der Sache schädlich, wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in Berlin aus der Ferne Ratschläge erteile. „Ferndiagnosen sind selten ernsthaft und noch seltener hilfreich.“ Söder hatte gesagt, Berlin entwickele sich „leider zu einer Chaos-Stadt“.

In Bremen verlief die Neujahrsnacht relativ ruhig. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben 86 Mal zu Lösch- oder Hilfseinsätzen aus. Dabei sei es zweimal zu Angriffen auf die Einsatzkräfte gekommen.