Solling: Seltene Arnika soll wieder häufiger blühen

Dassel - Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) wollen die seltene Wiesenpflanze Arnika im Solling wieder häufiger zum Blühen bringen. Rund 300 Pflanzen seien dafür im Naturschutzgebiet auf den Ahlewiesen ausgepflanzt worden, hieß es in einer NLF-Mitteilung vom Freitag. Zusätzlich wurden demnach im Forstamt Dassel an mehreren Stellen Arnika-Samen ausgesät, um die geschützte und vom Aussterben bedrohte Blume im Landkreis Northeim wieder anzusiedeln.

Das Saatgut stammt nach Angaben der Landesforsten von den letzten verbliebenen Arnika-Pflanzen des Sollings am Mecklenbruch, wo sich noch ein natürliches Vorkommen gehalten hatte. Im Forstamt Neuhaus läuft bereits seit mehreren Jahren ein Wiederansiedlungsprojekt. „Inzwischen blühen dort wieder so viele Arnika, dass wir die Arnika-Samen auch direkt in dafür vorbereiteten Flächen aussäen können“, wird der Waldökologe Ulrich Schlette in der Mitteilung zitiert.

„Unser Ziel ist ein langfristig überlebensfähiger Arnika-Bestand im Solling“, sagte Naturschutz-Förster Kai Conrad. Den Landesforsten zufolge war Arnika bis vor 50 Jahren eine weit verbreitete Pflanzenart im Solling. Der Bestand sei aber in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem wegen der Intensivierung der Grünlandnutzung so stark zurückgegangen, dass die Art in der Region am Rand des Aussterbens gewesen sei.