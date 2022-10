Sonne und Regen in Berlin und Brandenburg am Wochenende

Potsdam - Wechselhaftes Wetter mit einem sonnigen Abschluss bestimmt das Wochenende in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, herrscht am Freitag bei 18 bis 20 Grad zunächst viel Sonnenschein. Am Abend ziehen in der Prignitz am Himmel Schleierwolken auf, aber es bleibt noch trocken.

Der Sonnabend hingegen wird der Vorhersage zufolge stark bewölkt. Bei 16 bis 18 Grad regnet es gebietsweise ein wenig und auch am Nachmittag sind weitere Schauer nicht ausgeschlossen. Doch am Sonntag verziehen sich zunehmend die Wolken und der Abend wird sogar wolkenlos. Es bleibt trocken und die Temperatur steigt auf 15 bis 17 Grad. Es weht nur ein schwacher Wind.