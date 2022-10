Sonniger Herbst: Bis zu 24 Grad in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Der Spätherbst zeigt sich in Berlin und Brandenburg zum Wochenende noch einmal von seiner schönsten Seite. Der Freitagmorgen beginnt zwar noch etwas bewölkt und vereinzelt kann es regnen, doch am Mittag soll es sonnig und ungewöhnlich warm werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Auch am Wochenende dürfte das Wetter die Menschen nach draußen locken. Mit Spitzenwerten zwischen 18 und 22 Grad soll es der Vorhersage zufolge am Samstag weiter mild bleiben - allerdings ziehen mehr Wolken auf.

Am Sonntag ist ebenfalls mit einem Mix aus Sonne und Wolken zu rechnen. Mit Höchstwerten zwischen 19 und 24 Grad steigen die Temperaturen dem DWD zufolge noch einmal ungewöhnlich deutlich.