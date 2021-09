Sonniger Spätsommer in Sachsen

Leipzig - Auf ein freundliches Spätsommerwetter können sich die Sachsen am Wochenende freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, kommt mit einer nordwestlichen Strömung mäßig warme bis warme Meeresluft in den Freistaat. Bis zum Wochenanfang gibt es viel Sonnenschein, aber auch Wolken. Es wird warm, zudem bleibt es regenfrei. Nachts zieht Nebel auf, der sich in den Vormittagsstunden auflöst.

Der Vorhersage zufolge werden am Samstag und Sonntag 21 bis 24 Grad erwartet, im Bergland bis 21 Grad.