Sonniger Start in die Woche

Erfurt - Die Menschen in Thüringen können sich am Montag über einen goldenen Oktobertag mit viel Sonnenschein freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, wird ein heiterer Tag mit sehr milden Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad erwartet. Ein schwacher Nordwestwind sorgt im Bergland für etwas kühlere Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad. In Flussnähe kann es am Morgen zu örtlichen Nebelfeldern kommen.

In der Nacht zu Dienstag ziehen immer mehr Wolken auf. Nach Mitternacht setzen laut DWD erste Regenschauer im Nordwesten Thüringens ein. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 11 Grad.

Der Dienstag startet bewölkt und die Menschen sollten ihren Regenschirm einpacken. Bereits am Vormittag werden kräftige Regenschauer erwartet, die erst am Abend auflockern sollen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 19 Grad, im Bergland zwischen 13 und 16 Grad.