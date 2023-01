Sonntag wird es in weiten Teilen Sachsen-Anhalts weiß

Magdeburg - In weiten Teilen Sachsen-Anhalts ist in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagvormittag mit Schneefall zu rechnen. Insbesondere von Südosten bis Magdeburg und zum Harz seien etwa 5 Zentimeter möglich und teils auch 10 Zentimeter nicht auszuschließen, hieß es am Samstag beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Im Harz könnten bis zum späten Vormittag 15 Zentimeter Schnee fallen.

Im Norden Sachsen-Anhalts bewegten sich die Temperaturen gerade so im Frostbereich, so dass es kurzzeitig weiß werde, voraussichtlich aber eher ein Schnee-Regen-Gemisch entstehe. Auf Autos und Wiesen könne es länger weiß bleiben, auf Straßen sei eher mit Matsch zu rechnen.