Sozialgipfel in Staatskanzlei: Angebote in der Krise sichern

Potsdam - Angesichts der hohen Energiepreise lädt die Landesregierung die Wohlfahrtsverbände sowie weitere Organisationen aus dem Sozialbereich zu einem Krisengipfel am Montag (10.00 Uhr) in die Staatskanzlei ein. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wollen mit den Vertretern über finanzielle Hilfen beraten, damit die sozialen Angebote aufrecht erhalten und möglicherweise ausgebaut werden können.

Die Landesarmutskonferenz hatte zuvor in einem offenen Brief an Woidke gefordert, soziale Beratungsangebote in der Energiekrise stärker zu unterstützen. Die Angebote müssten ausgebaut werden, um Menschen mit geringem Einkommen bei der Beantragung von finanziellen Hilfen zu unterstützen.

Zur Finanzierung von Hilfen will die rot-schwarz-grüne Regierungskoalition in Brandenburg ein Hilfspaket in Höhe von zwei Milliarden Euro bis Ende 2024 auf den Weg bringen.