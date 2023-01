Berlin - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben nach ihrer Siegpremiere in der Champions League den zweiten Erfolg in Serie klar verpasst. Am 6. Spieltag der Hauptrunden-Gruppe B unterlag der deutsche Rekordmeister in der Schwimmhalle Schöneberg am Mittwoch dem italienischen Spitzenteam AN Brescia mit 10:16 (3:5, 2:4, 2:3, 3:4). Spandau bleibt mit fünf Punkten in der unteren Hälfte des Rankings hängen und konnte den Abstand zu den Top 4 nicht verkürzen, die nach der Hauptrunde die Final 8-Endrunde erreichen.

Die Berliner fingen gut an, gingen gegen die sichtbar nervösen Azzurri 2:1 in Führung, lagen aber bereits nach dem ersten Viertel 3:5 hinten. Schon vor der Halbzeit erzwang Brescia mit einem 4:0-Lauf zum 9:4 die Vorentscheidung. Für Spandau erzielte Dimitri Kholod drei Tore (zwei Fünfmeter). Außerdem netzten Roman Shepelev (2), Denis Strelezkij, Marek Tkac, Andrej Prioteasa, Mateo Cuk und Marin Restovic (je 1) ein.