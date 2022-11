Spandauer Wasserballer wollen in Sabadell punkten

Berlin (dpa/bb) – - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben bisher eine tadellose nationale Saison absolviert und wollen nun auch in der Champions League punkten. Nach der Auftaktniederlage daheim gegen VK Novi Beograd soll nun an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) bei CN Astralpool Sabadell, 20 Kilometer entfernt von Barcelona, der erste Sieg her. Die Spanier haben ihren Heimauftakt gegen FTC Telekom Budapest mit 7:10 verloren und stehen vor einer für den weiteren Verlauf des Königswettbewerbs wichtigen Standortbestimmung. Spandau kann diesmal in nahezu Bestbesetzung antreten und hat sich in den Bundesligaspielen gegen die SG Neukölln (36:6) und OSC Potsdam (19:4) stark präsentiert.

„Wir fahren nicht nach Katalonien, um Geschenke zu verteilen, sondern wollen zeigen, dass unsere neuformierte Mannschaft auch international konkurrenzfähig ist“, sagte Manager Peter Röhle vor der Abreise. Im Unterschied zu den Vorjahren ist das Team in breiter Form stark besetzt und im Angriff weniger ausrechenbar. „Das wollen wir auch gegen einen Top-Verein aus dem Land des 2022er-Weltmeisters unter Beweis stellen“, sagte Röhle.