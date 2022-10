Spaniens Königspaar beginnt Staatsbesuch in Deutschland

Berlin - Das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia hat einen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland begonnen. Zum Auftakt wurden der König und die Königin am Montagvormittag bei strahlendem Herbstwetter von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender vor dem Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielte dabei beide Nationalhymnen. Die Staatsoberhäupter zogen sich anschließend zu einem Gespräch zurück. König Felipe VI. und Königin Letizia hatten Deutschland zuletzt im Dezember 2014 besucht. Der Bundespräsident und seine Frau waren im Oktober 2018 in Spanien gewesen.

Büdenbender und Letizia trugen am Montag dunkelblaue Kleider, wobei sich die Blautöne etwas bissen. Felipe schritt im schwarzen Anzug mit Steinmeier die Front des angetretenen Wachbataillons der Bundeswehr ab. Bevor Gastgeber und Gäste gegenseitig ihre Delegationen vorstellten, sprachen sie ausführlich mit einer Gruppe Schülerinnen und Schüler der Joan-Miró-Grundschule, einer bilingualen Schule in Berlin. Geduldig ließen sie Selfies mit sich machen und gaben Autogramme auf die kleinen deutschen und spanischen Papierfahnen, die die Kinder dabei hatten.

Der spanische König wird am Nachmittag auch von Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt empfangen. Der Bundeskanzler war erst Anfang Oktober mit seinem halben Kabinett zu deutsch-spanischen Regierungskonsultationen in La Coruña gewesen. Am Abend geben Steinmeier und Büdenbender ein Staatsbankett zu Ehren der Gäste aus Madrid.