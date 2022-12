SPD: Berufungsverhandlung im Schröder-Verfahren begonnen

Hannover - Der Fall Gerhard Schröder beschäftigt die SPD weiter: Mehrere Parteigliederungen werfen dem früheren Kanzler weiter eine zu große Nähe zu Russland vor. Am Freitag hat daher in Hannover die Verhandlung über die Berufung im Parteiordnungsverfahren gegen Schröder begonnen. In erster Instanz hatte der SPD-Unterbezirk Region Hannover im Sommer entschieden, dass Schröder mit seinem Engagement für russische Staatskonzerne nicht gegen die Parteiordnung verstoßen hat. Sieben SPD-Gliederungen legten Berufung ein. Darüber verhandelt nun die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover.

In dem Parteiverfahren wäre als härteste Sanktion ein Ausschluss Schröders aus der SPD möglich. Eine Entscheidung wird am Freitag noch nicht erwartet. In letzter Instanz könnte der Fall auch noch vor die Bundesschiedskommission der SPD kommen.