SPD-Fraktionschef: Rettungspaket soll bald stehen

Daniel Keller, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion in Brandenburg.

Potsdam - Die Brandenburgerinnen und Brandenburger sollen nach Angaben der SPD im Landtag Anfang Dezember wissen, wie sie mit dem geplanten Rettungspaket des Landes von zwei Milliarden Euro als Ergänzung zum Bund entlastet werden. Die Koalition und die Landesregierung wollen dafür sorgen, dass kommunale Angebote und Nahverkehrstickets nicht teurer würden sowie Kita-Eltern und Unternehmen entlastet werden, kündigte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam an.

Das Ziel sei, das „Brandenburg-Paket“ bis Anfang Dezember konkret zu machen. Am Dienstag wollten sich Vertreter von Landkreisen, Städten und Gemeinden mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) treffen.

„Ziel muss es sein, dass durch die Bundeshilfen und auch durch unser Brandenburg-Paket nicht die Entgelte in der Schwimmhalle zum Beispiel steigen“, sagte der SPD-Fraktionschef. „Hier wollen wir gegensteuern.“ Für Kultur-und Sozialeinrichtungen in Kommunen, bei denen das Geld nicht reiche, sollten Mittel bereitgestellt werden. Außerdem wolle die rot-schwarz-grüne Koalition dafür sorgen, „dass es nicht durch erhöhte Energie- oder Benzinpreise zu Ticketpreissteigerungen kommt“.

Die Einkommensgrenze für Kita-Eltern zur Beitragsbefreiung soll steigen. Als Vorschlag gilt eine Erhöhung von 20.000 Euro auf 35.000 Euro pro Haushalt. Auch ein Härtefallfonds für Unternehmen sei angedacht. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke sagte, es gehe auch darum, dass die Kommunen von klimaschädlicher fossiler Energie wegkämen.