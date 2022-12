Spezialschiff für Wilhelmshavener Erdgas-Terminal erwartet

Wilhelmshaven - Am neuen Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven wird das Spezialschiff „Höegh Esperanza“ an diesem Donnerstag erwartet. Wie das niedersächsische Energieministerium berichtete, soll es an dem neugebauten Anleger nahe dem Küstenort Hooksiel festmachen. Das bereits mit LNG beladene Schiff dient als schwimmende Plattform, um von Tankern angeliefertes LNG anzulanden und wieder in einen gasförmigen Zustand umzuwandeln. Der erste Frachter, der nur LNG transportiert, wird dann Mitte Januar erwartet.

Für Samstag ist die feierliche Inbetriebnahme der Anlage mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant, bevor nach Angaben des Terminal-Betreibers Uniper am 22. Dezember erstmals Gas ins deutsche Pipelinenetz eingespeist werden soll. Der in wenigen Monaten verwirklichte Bau des LNG-Terminals ist Teil der Bemühungen Deutschlands, unabhängig von Gaslieferungen aus Russland zu werden.