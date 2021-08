Spiegelsplitter verletzen Lkw-Fahrer in Mittelsachsen schwer

Königshain-Wiederau - Umherfliegende Splitter eines Außenspiegels haben einen Lkw-Fahrer in Mittelsachsen schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überholte der 54-Jährige am Freitag in Königshain-Wiederau mit seinem Fahrzeug eine Mähmaschine. Beim Wiedereinscheren streifte er seitlich einen entgegenkommenden Lastwagen. Die Spiegel berührten sich. Der 54-Jährige habe sein Fenster geöffnet gehabt und sei so durch den einklappenden Spiegel und splitterndes Glas verletzt worden. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.