Spinne im Auto: Mann erschreckt sich und kommt von Straße ab

Laasdorf - Die Spinnenphobie eines Autofahrers hat am Sonntag zu einem Unfall auf einer Landstraße im Saale-Holzland-Kreis geführt. Als der 34-Jährige den Achtbeiner in seinem Wagen entdeckte, erschrak er sich so sehr, dass er mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Dabei beschädigte das Fahrzeug zwei Leitpfosten. Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall allerdings nicht.