Spitzenkandidaten diskutieren im Landtag mit Jugendlichen

Hannover - Kurz vor der Niedersachsen-Wahl wartet auf die Spitzenkandidaten der vier großen Parteien am Montag (15 Uhr) ein besonderer Schlagabtausch: Im Landtag in Hannover treten Stephan Weil (SPD), Bernd Althusmann (CDU), Julia Willie Hamburg (Grüne) und Stefan Birkner (FDP) in Rededuellen gegen jeweils einen jungen Herausforderer an. Während die Politiker eine Forderung aus ihrem Wahlprogramm vertreten, nehmen Finalisten des Landeswettbewerbes von „Jugend debattiert“ eine Gegenposition ein. Im Anschluss wird die Diskussion für das Publikum geöffnet, zu dem mehrere Schulklassen aus ganz Niedersachsen gehören werden.

„Die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten in der Hochphase des Wahlkampfes rhetorisch herauszufordern, ist ein wirklich spannendes Unterfangen“, sagte die scheidende Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD). „Die jungen Debattierenden werden es den Kandidierenden sicher nicht einfach machen.“