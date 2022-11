Sportvariante erweitert Opel-Produktionsprogramm

Eisenach - Opel hat sein Produktionsprogramm aus Eisenach um eine Sportvariante erweitert. Der Grandland GSe sei ein Plug-in-Hybrid mit Allradantrieb, teilte ein Opel-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage mit. Der sportliche SUV sei kürzlich als 75-millionstes Fahrzeug in der Opel-Geschichte in dem Thüringer Werk vom Band gerollt. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sieht den Automobilstandort Eisenach durch die Opel-Entscheidung gestärkt.

Insgesamt hingen 12.000 Arbeitsplätze der Zulieferindustrie in Westthüringen am Automobilbau, erklärte Wolf. Das seien nahezu 30 Prozent aller Beschäftigten dieser für Thüringen wichtigen Branche, gehe aus einer Studie des Branchennetzwerks Automotive Thüringen hervor. Opel bekräftige das Ziel, bis 2028 in Europa komplett auf E-Autos umzustellen.

Opel-Chef Florian Huettl hatte im September beim 30-jährigen Bestehen des Eisenacher Autowerks von gut gefüllten Auftragsbüchern berichtet. Derzeit produzieren die etwa 1300 Mitarbeiter in zwei Schichten in Eisenach ausschließlich den SUV Grandland als Plug-in-Hybrid sowie mit klassischen Verbrennungsmotoren.