Silvesterübergriffe Spranger: 4000 weitere Bodycams für Polizei und Feuerwehr

In der Silvesternacht sind Polizisten und Feuerwehrleute in zahlreichen Fällen mit Böllern und Raketen angegriffen worden. Mehr als 30 Helfer wurden in Berlin verletzt. Nun gibt es Diskussionen über Konsequenzen.