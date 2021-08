Springreiten im Derby Park: Auch Olympiasieger Maher dabei

Hamburg - Nachdem das deutsche Spring- und Dressur-Derby wegen Corona zweimal abgesagt wurde, wagen die Organisatoren unter Pandemiebedingungen in Klein Flottbek in Hamburg dennoch ein Turnier. Vom 26. bis 29. August wird im Derby Park geritten. Dafür wurde ein Hygiene- und Sicherheitskonzept in Zusammenarbeit mit der Universität Manchester entwickelt, wie Turnierchef Volker Wulff am Dienstagabend mitteilte.

Höhepunkte sind das mit 300.000 Euro dotierte Springen der Millionenserie Global Champions Tour am Samstag (28.8.) und das mit 100.000 Euro ausgeschriebene Championat am Sonntag (29.8.). Unter anderen startet Tokio-Olympiasieger Ben Maher aus Großbritannien. Wer vom Team-Olympiasieger Schweden kommt, steht noch nicht fest. Insgesamt sind laut Wulff bisher 15 Reiterinnen und Reiter dabei, die auch an Olympia in Tokio teilgenommen hatten.

Das Hygienekonzept sieht vor, dass statt täglich bis etwa 20.000 Zuschauer wie sonst beim Derby nur 5500 Besucher plus 600 VIPs auf das sechs Hektar große Gelände dürfen. Auf die 4000 Menschen fassende Tribüne können nur bis zu 1800 Zuschauer. Der Etat für die Veranstaltung beträgt etwa zwei Millionen Euro und liegt damit deutlich unter dem für ein Derby-Turnier (etwa 3,5 Millionen Euro).

Der Kartenvorverkauf läuft bislang nur langsam an, räumte Turnierdirektor Wulff ein. „Man merkt die Verunsicherung in der Bevölkerung“, sagte er. „Es ist noch eine Phase, in der man sich an das Normale wieder gewöhnen muss.“