Stadtreinigung mit zehn Fahrzeugen gegen den Silvestermüll

Potsdam - Für den Spezialeinsatz zur Neujahrsreinigung am 1. Januar sieht sich die Stadtreinigung Potsdam gut gerüstet. Rund 30 Mitarbeiter und 10 Fahrzeuge stünden bereit, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Diese konzentrierten sich ab 02.30 Uhr in der Früh vor allem auf die Innenstadt sowie stark frequentierte Plätze und Straßen. Dabei würden vor allem Transporter sowie Groß- und Kleinkehrmaschinen eingesetzt, viele Einsatzkräfte seien zudem mit Besen und Schippe unterwegs. Die Feiernden könnten die Stadtreinigung unterstützen, indem sie ausgebrannte Feuerwerksbatterien und leere Flaschen nicht auf den Straßen liegen ließen, hieß es.

In den übrigen Stadtgebieten wird der Silvestermüll ab dem 2. Januar mit der normalen Straßenreinigung beseitigt. Im Zuge der letzten großen Silvesterreinigung Anfang 2020 wurden den Angaben zufolge in Potsdam mehr als fünf Tonnen Müll eingesammelt.