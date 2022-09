Staffelstab an der Hochschule Magdeburg-Stendal übergeben

Magdeburg - An der Hochschule Magdeburg-Stendal hat Manuela Schwartz das Amt der Rektorin übernommen. Zugleich wurde am Montag die bisherige Rektorin Anne Lequy verabschiedet. Lequy hatte nach acht Jahren Amtszeit nicht wieder kandidiert. Schwartz ist seit dem Jahr 2000 Professorin an der Hochschule. Zuletzt war sie Dekanin des Fachbereichs Soziale Arbeit. An der Hochschule Magdeburg-Stendal werden 5500 Studentinnen und Studenten ausgebildet.

Schwartz sagte, die Hochschule solle regional, national und international noch besser hervorgehoben werden. Am Standort Stendal sei sie zu einem wichtigen Identifikationsfaktor geworden. Die Hochschule sei als Transfer- und Anwendungsort nicht mehr wegzudenken. Schwartz sagte, sie werde sich für innovative Ideen einsetzen, etwa einen für Herbst 2023 geplanten Studiengang zur Sprache und Kommunikation in Institutionen angesichts zunehmender Zweisprachigkeit. Auch das transnationale Bildungsprojekt der Deutsch-Jordanischen Universität liege ihr am Herzen.

Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) wies darauf hin, dass Schwartz nur für wenige Tage die einzige Rektorin einer Hochschule in Sachsen-Anhalt sein werde. In Kürze träten an der Martin-Luther-Universittät Halle-Wittenberg und an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle Rektorinnen ihr Amt an.