Stark betrunkene Frau baut mehrere Unfälle

Halle - In der Innenstadt von Halle hat eine stark betrunkene Frau am Sonntagabend mehrere Unfälle verursacht. Bei ihrer Fahrt quer durch das Stadtzentrum war sie unter anderem über eine Verkehrsinsel gefahren und am Leipziger Turm gegen eine Fußgängerampel geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. An der Ampel hätten sich mehrere Menschen aufgehalten, hieß es. Verletzt wurde niemand.

Nachdem sie durch eine Fußgängerzone gefahren sei, habe sie ihr Auto abgestellt. Zeugen hielten die 35-Jährige den Angaben zufolge bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,4 Promille ergeben. Es seien mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, hieß es.