Hannover/Bremen - Am Mittwoch bleibt es weiterhin windig in Niedersachsen und Bremen. Laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden im Binnenland Windböen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde erwartet. Tagsüber kann es hier gebietsweise auch zu Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde kommen. An der See und auf den Nordseeinseln soll es schwere Sturmböen um die 95 Kilometer pro Stunde geben. Vereinzelt kommt es zu Gewittern. Im Oberharz erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab 600 Metern leichte Schneefälle mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.