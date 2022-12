Eishockey Starkes 5:0 gegen Bietigheim: Eisbären-Coach Aubin hat Spaß

Im letzten Heimspiel des Jahres weckt der in dieser Saison bislang so enttäuschende deutsche Eishockey-Meister Erinnerungen an bessere Zeiten. Viel Zeit zum Feiern bleibt den Hauptstädtern aber nicht.