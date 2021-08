Steigende Inzidenz: Region Hannover schränkt Treffen ein

Hannover - Wegen gestiegener Inzidenzwerte wird die Region Hannover ihre Corona-Regeln für Treffen verschärfen. Wie die Regionsverwaltung mitteilte, lag am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz am dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 35. Damit gelten von Donnerstag an in der Landeshauptstadt Hannover und den benachbarten Kommunen für Treffen im privaten und öffentlichen Bereich eine Begrenzung auf maximal zehn Personen aus drei Haushalten. Nicht mitgerechnet werden dabei Geimpfte, Genesene und Kinder bis zu 14 Jahren. Weitere Einschränkungen seien nicht geplant. Die Region mache dabei von ihrem Ermessensspielraum gebrauch, hieß es. In der Region Hannover lag am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 40,5.