Steinmeier zeichnet ehrenamtlich Engagierte aus

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, das Problem der Obdachlosigkeit in Deutschland anzupacken. „Es ist mir seit langem ein Herzensanliegen, dass niemand in unserem Land ohne Dach über dem Kopf leben muss“, sagte er am Montag in Berlin bei der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an 15 ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger, darunter der Sänger Frank Zander. Viele von ihnen unterstützten Menschen ohne Obdach. „Aber klar ist: Das Ehrenamt allein kann natürlich nicht alle Probleme lösen, deshalb ist auch die Politik in der Pflicht“, sagte Steinmeier. Er nahm die Ordensverleihung am Internationalen Tag des Ehrenamts vor.

Unter den Ausgezeichneten waren acht Frauen und sieben Männer. „Sie sind alle miteinander Vorbilder, Sie sind Ermutiger, Sie fördern das Miteinander und den Gemeinsinn in unserem Land. Mit anderen Worten: Sie sind diejenigen, die unser Land stark machen.“

Zwar wanderten unsere Gedanken in diesen Wochen immer wieder sorgenvoll in die Ukraine wandern, doch auch in Deutschland müssten sich Menschen vor dem Winter fürchten, sagte Steinmeier weiter. „Obdachlose Menschen frieren auch in unserem Land, mitten im Frieden, inmitten des Wohlstandes. Sie übernachten bei Frost unter freiem Himmel und versuchen mühsam, die Kälte mit etwas Zeitungspapier zu lindern.“ Ohne die Hilfe der Ehrenamtlichen „würden einige dieser Menschen wohl gar nicht durch den Winter kommen“.

Die Ausgezeichneten nähmen Menschen in den Blick, die oft vergessen oder verdrängt würden, Menschen, die zumeist nicht selbstverschuldet in Not gekommen seien. „Wenn selbst in unserem wohlhabenden Land immer noch viele Kinder von Armut bedroht sind, dann darf uns das nicht kalt lassen, das darf einer Gesellschaft nicht egal sein“, sagte der Bundespräsident. Die ehrenamtlich Engagierten hätten „das Leben vieler Menschen verbessert, wärmer gestaltet“.