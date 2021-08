Steinmeier: Zeit für neues ostdeutsches Selbstbewusstsein

Dresden - Der Osten kann nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Stolz auf die Entwicklung der vergangenen Jahre schauen. „Es ist Zeit für ein neues Selbstbewusstsein in Ostdeutschland“, sagte Steinmeier am Montag nach einem Besuch im neuen Halbleiter-Werk von Bosch in Dresden. Ostdeutschland sei heute vielerorts Vorreiter neuer Technologien, Vorreiter bei Innovationen. Der erfolgreiche Weg zur Digitalisierung, zur Elektronisierung und Automatisierung führe an ostdeutschen Standorten nicht vorbei. Das wüssten zwar Eingeweihte, in der breiten Öffentlichkeit sei das aber noch zu wenig bekannt. Deshalb sei er an ostdeutschen Standorten unterwegs - um zu zeigen, dass Leuchttürme moderner Industrie entstanden seien.

Steinmeier war innerhalb seiner Besuchsreihe „Industrielle Leuchttürme in Ostdeutschland“ nach Dresden gekommen. Das Bosch-Werk hatte erst im Juni die Produktion aufgenommen. Bosch produziert hier Chips auf Basis der sogenannten 300-Millimeter-Technologie. Am Mittag ist Steinmeier dann auf einer Baustelle der BASF Schwarzheide GmbH zu Gast.