Stichverletzungen nach Streit: Fünf Verdächtige

Bremen - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Bremen hat ein 38-Jähriger lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Fünf Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Einsatzkräfte waren in der Nacht zum Sonntag in den Stadtteil Walle gerufen worden. Zeugen hatten dort einen Streit und eine Schlägerei beobachtet. Vor Ort lag der 38-Jährige verletzt am Boden. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofortige Fahndung verlief dann erfolgreich: In einer Wohnung in der Nähe des Tatorts stellten die Einsatzkräfte vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 36 Jahren. Nun soll ermittelt werden, wer von ihnen für die Tat verantwortlich war.