Stimmabgabe im höchsten Wahllokal läuft reibungslos

Sankt Andreasberg - Wählen in 628 Meter Höhe: In Niedersachsens höchstgelegenem Wahllokal in Sankt Andreasberg haben die Kommunalwahlen reibungslos begonnen. Das Interesse sei hoch, sagte der Wahlvorsteher für den Wahlbezirk Sankt Andreasberg, Kenneth Schuller. 200 Wähler haben demnach bis zum Vormittag persönlich im Wahlbüro ihre Stimme abgegeben. 350 Menschen hätten in dem Wahlbezirk Briefwahlunterlagen beantragt und ausgehändigt bekommen. Die bisherige Wahlbeteiligung sei ähnlich wie bei den Kommunalwahlen 2016. Insgesamt habe die Beteiligung in dem Bezirk damals bei 65 Prozent gelegen.