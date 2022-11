Stimmung im Handwerk „rauscht in den Keller“

Magdeburg - Die Handwerksbetriebe im Norden Sachsen-Anhalts erwarten für die kommenden Monate immer schlechter werdende Geschäftsbedingungen. „Aktuell laufen die Geschäfte in weiten Teilen des Handwerks noch gut. Die Erwartungen im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Entwicklung haben sich jedoch dramatisch eingetrübt“, sagte Hagen Mauer, Präsident der Handwerkskammer in Magdeburg, am Freitag. Die konjunkturelle Stimmung „rausche in den Keller“, hieß es in einer Mitteilung der Kammer.

Die Entlastungspakete würden das Allerschlimmste verhindern, sagte Mauer. Allerdings brauche es mehr Tempo und unbürokratische Regelungen bei der Umsetzung. „Strompreisbremse und Härtefallregelungen müssen jetzt schnellstmöglich ausgestaltet und konkretisiert werden, damit besonders die energieintensiven Betriebe diese schwere Zeit überleben.“

Die Handwerksbetriebe befürchten über die Branchen hinweg negative Entwicklungen - insbesondere durch weitere Preissteigerungen und Auswirkungen des Ukraine-Kriegs.