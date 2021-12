Stinkefinger und Wut im Netz: Copy Shop bei Stuttgart führt 1G-Regel ein

Der Betreiber eines Copy-Shops in Backnang bei Stuttgart lässt nur noch Kunden mit der 1G-Regel in seinen Laden. Dafür erntet er Wut und Kritik.

In dem Copy-Shop in Backnang gilt die 1G-Regel. Ausgenommen ist der Post- und Paketteil des Ladens.

Backnang/DUR/acs - Der Betreiber eines Copy-Shops in Backnang in Baden-Württemberg lässt nur noch Geimpfte in seinen Laden. Der Besitzer des Ladens hatte immer wieder erlebt, dass Fremde mit fragwürdigen Maskenbefreiungs- oder Genesungs-Attesten in den Laden kamen, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet. Ein Schild vor dem Geschäft weist nun ausdrücklich auf die 1G-Regel hin.

Beschwerden über 1G-Regel

Auf dem Schild steht: „Hier kommen Sie nur rein, wenn Sie geimpft sind und Maske tragen. Da sich manche Menschen nicht an die bundesweite 2G-Regel halten wollen, sehe ich mich dazu genötigt“.

Zuvor hing dort ein anderes Schild mit der Aufschrift: „Sie hatten das ganze Jahr 2021 Zeit“. Diese Version hat der Ladenbesitzer jedoch abgenommen, da sich mehrere Kunden über die deutliche Wortwahl beschwert hatten.

Bei diesen Beschwerden bleibt es jedoch nicht. Das Schild vor dem Laden wird zerrissen und immer wieder zeigen Leute im Vorbeigehen den Stinkefinger.

1G-Regel: Vergleich mit der NS-Zeit

Auch im Netz hagelt es Kritik. Nachdem jemand das erste Schild fotografiert und in einer lokalen Facebook-Gruppe gepostet hatte, brach ein Shitstorm los. „Da ist wohl jemandem das Menschsein etwas kaputt gegangen“, schreibt jemand.

„Ist genauso, als würde er sagen, hier dürfen keine Ausländer rein“, findet ein anderer Facebook-Nutzer. Andere werfen dem Ladenbesitzer die Spaltung der Gesellschaft vor oder vergleichen seine Aktion gar mit der NS-Zeit. Auch schlechte Google-Bewertungen hagelt es seit der Einführung der 1G-Regel.

Ladenbesitzer bleibt bei 1G-Regel - trotz Kritik

Doch es gibt auch Leute, die die 1G-Regel begrüßem, sagt Ladenbetreiber Süleyman Higde der Stuttgarter Zeitung. Deshalb wolle er dabei bleiben. Mit einer Einschränkung: Denn nachdem sich bei der Post beschwert wurde, gilt in einem Teil des Ladens, der dem Brief- und Paketversand gewidmet ist, 3G - denn dieser Part des Geschäfts gehört zur Grundversorgung.

Süleyman Higde will sich trotz allem nicht unterkriegen lassen. Dass sein 1G-Konzept von anderen Ladenbetreibern in Backnang oder anderswo nachgeahmt wird, glaubt er aber nicht – „leider“, sagt er. Viele befürchteten, dadurch Kunden zu verlieren. „Ich selbst merke es an den Kundenzahlen aber nicht“, sagt er.