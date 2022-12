Straßenbahn aus Gleisen gesprungen: Keine Verletzten

Dresden - In Dresden ist am Donnerstagvormittag eine Straßenbahn entgleist. Menschen wurden bei dem Unfall am Pirnaischen Platz ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach sprang ein Teil des Zuges aus bislang ungeklärter Ursache aus den Gleisen. Nach Angaben der Feuerwehr stieß der Zug dabei gegen eine entgegenkommende Tram. Zum Schaden lagen zunächst keine Angaben vor. Die Feuerwehr wollte den Zug zurück in die Gleise setzen. Autofahrer wurden gebeten, den Platz weiträumig zu umfahren, hieß es auf Twitter. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 10.30 Uhr.