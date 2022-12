Streamingdienst Paramount+ feiert Deutschland-Start

Berlin - Mit einem blauen Teppich und prominenten Gästen hat der neue Streaminganbieter Paramount+ in Berlin seinen Start in Deutschland gefeiert. In sechs Kinosälen wurden am Mittwochabend Eigenproduktionen gezeigt, wie die deutsch-schweizerische Serie „Der Scheich“ von Regisseur Dani Levy (65, „Alles auf Zucker“).

„Eigentlich braucht es nicht noch einen Streaminganbieter, aber es wird ein Publikum geben, das einen neuen Streamer gern ausprobiert und auch bei ihm bleibt, wenn das Programm überzeugt“, erklärte der Filmemacher aus der Schweiz der Deutschen Presse-Agentur. „Wir sind alle gierig und neugierig genug, gute Inhalte zu finden. Und Paramount bringt gute Sachen.“

Paramount+ möchte sich in Deutschland neben Netflix, Amazon Prime Video und anderen Anbietern etablieren, obwohl die Plattformen in diesem Jahr teilweise mit geringeren Abonnentenzahlen zu kämpfen haben. „Das Angebot ist viel zu viel und ich schaffe es kaum, aber ich streame wahnsinnig gern“, sagte Entertainer Rick Kavanian (51).

Ein Monatsabo des deutschen US-Ablegers kostet ab diesem Donnerstag rund acht Euro, eine erste Probewoche ist kostenlos. Zu sehen sind unter anderem Paramount-Filme wie „Top Gun: Maverick“ oder „Jackass Forever“, US-Serien wie „Star Trek: Strange New Worlds“ und die Kinderserie „Paw Patrol“.