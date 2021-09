Streetart-Festival in Flöha endet

Flöha - Das Streetart-Festival ibug geht am heutigen Sonntag (20.00 Uhr) in Flöha zu Ende. Zuvor können Interessierte noch einmal durch die ehemalige Buntpapierfabrik streifen, in der 60 Künstler und Künstlerinnen Installationen, Malerei, Illustration und multimediale Projekte geschaffen haben. Nach Angaben der Organisatoren haben an den vergangenen beiden Wochenenden schon 6700 Besucher die Kunstwerke besichtigt. Ibug steht kurz für „Industriebrachenumgestaltung“. Sie versteht sich als internationales Festival für urbane Kunst. Seit 2006 schafft sie an wechselnden Orten in alten Industriebrachen kreative Räume für die Künstler.