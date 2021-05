Streetart-Festival lädt im Sommer 60 Künstler nach Flöha

Flöha - Das Streetart-Festival ibug wird dieses Jahr in Flöha in seine 16. Auflage starten. Schauplatz sei eine ehemalige Buntpapierfabrik, die seit Mitte der 1990er Jahre brach liege, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Das Areal soll ab Anfang August von rund 60 Künstlern aus den Bereiche Malerei und Graffiti, Illustration, Installation, Upcycling und Multimedia zu neuem Leben erweckt werden. Besucher können die Ergebnisse dann an drei Wochenenden ab 27. August besichtigen. Dazu ist auch ein Rahmenprogramm mit Führungen, Filmen, Musik und Performances geplant.

Das Festival - ibug ist die Abkürzung für Industriebrachenumgestaltung - schafft seit 2006 Künstlern in Industriebrachen verschiedener Städten alljährlich kreative Freiräume. Im vergangenen Jahr war es in Zwickau zu Gast.