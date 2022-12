Streit zwischen Frauen: 45-Jährige mit Messer verletzt

Bremerhaven - Eine 45 Jahre alte Frau ist bei einem Streit in einer Wohnung in Bremerhaven-Geestemünde mit einem Messer schwer verletzt worden. Die mutmaßliche Täterin, eine 25 Jahre alte Frau, habe sich anschließend widerstandslos festnehmen lassen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Opfer war demnach so schwer verletzt, dass zeitweise Lebensgefahr bestanden habe. Warum es zu dem Streit zwischen den beiden Frauen kam, ist noch unklar. Ermittlungen seien aufgenommen worden, sagte der Sprecher. Zuvor hatte „buten un binnen“ von Radio Bremen berichtet.