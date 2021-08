Strohballen abgebrannt: Polizei sucht Brandstifter

Glasow - Unbekannte haben am Montagabend zwei Strohmieten bei Glasow (Vorpommern-Greifswald) in Brand gesteckt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, lagerten die aufgestapelten Strohballen an der Landesstraße 283, wo sie kurz vor Mitternacht in Flammen standen. Zwischen den beiden Mieten gab es einen Sicherheitsabstand von etwa 20 Metern. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

Drei Feuerwehren rückten an. Sie konnten von den mehreren hundert Ballen nichts mehr retten, aber ein Übergreifen des Brandes auf ein benachbartes Silo verhindern. Stroh besteht aus trockenen Getreidehalmen, wie sie derzeit beim Dreschen des Korns anfallen, und wird in der Landwirtschaft vor allem als Streu für die Viehhaltung gebraucht. Die Halme werden zu Ballen gepresst und zu Mieten aufgestapelt. Der reine Sachschaden wurde auf 7500 Euro geschätzt.