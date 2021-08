Stromausfall durch Brand in Trafostation in Dresdner City

Dresden - Der Brand einer Trafostation in der Nähe des Dresdner Hauptbahnhofs hat am Dienstag für einen teilweisen Stromausfall in der Innenstadt gesorgt. Neben Hauptbahnhof und City Center waren auch Geschäfte, Firmen und Wohnungen sowie Ampelanlagen betroffen. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Stromversorgung wiederherzustellen, zum Teil ist das auch schon gelungen“, sagte eine Sprecherin der SachsenEnergie, bei der die Computer ausgefallen sind. Einen Überblick über das ganze Ausmaß gebe es bisher nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.