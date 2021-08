„Strongman“-Finale: Wer ist der stärkste Mann Deutschlands?

Gera - In Gera messen sich heute zehn Kraftsportler mit dem Ziel, zum stärksten Mann Deutschlands gekürt zu werden. Sie hatten sich in der Qualifikationsrunde am Samstag gegen 16 weitere Gegner durchgesetzt. Im „Strongman“-Finale müssen die Kraftprotze etwa einen Lastwagen ziehen und bis zu 200 Kilogramm schwere Kugeln stemmen. Der beste Kraftsportler in Gera qualifiziert sich für die - coronabedingt noch nicht terminierte - kommende Weltmeisterschaft.