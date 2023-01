Sturm und Regen zum Wochenende erwartet

Hannover - Mit Regenschauern und teils kräftige Sturmböen bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen ungemütlich. Mehrere Ausläufer von Sturmtiefs zögen bis zum Sonntag mit immer neuen Regenschauern über Niedersachsen und Bremen hinweg, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg am Donnerstag. „Diese Tiefs bringen auch jede Menge Wind.“ An der Nordsee und im Harz seien teils schwere Sturmböen der Stärke 10 möglich. Auch im Binnenland soll es windig bleiben.

„Der Höhepunkt ist in der Nacht zum Sonntag“, sagte die Meteorologin. Dann könne es an der Küste und auf dem Brocken im Harz auch orkanartige Böen der Stärke 11 mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern geben. Der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) prognostizierte am Donnerstag zudem die Gefahr für eine leichte Sturmflut an der niedersächsischen Küste am Sonntagnachmittag.

Bis Sonntag bleibt es laut der Wettervorhersage mit Höchsttemperaturen zwischen 8 und 10 Grad für den Januar zu mild. Viele Wolken würden immer wieder Regenschauer bringen, sagte die Meteorologin. „Eigentlich Wetter, um es sich zuhause gemütlich zu machen.“