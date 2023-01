Erfurt - Die Menschen in Thüringen müssen sich auf einen windigen und trüben Start in die Woche einstellen. Der Montagmorgen startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bewölkt. Demnach besteht bis zum Mittag auch im Tiefland vorübergehende Glättegefahr durch Schneematsch oder gefrierenden Regen mit Glatteisbildung. Gegen Nachmittag setzen laut DWD erste Schauer ein, in höheren Lagen gibt es Neuschnee. Die Temperaturen liegen dabei zwischen vier und sieben Grad, im Bergland zwischen minus zwei und minus vier Grad.

In den Kammlagen des Thüringer Waldes kommt es am Vormittag zu ersten Sturmböen bis zu 70 km/h, welche sich im weiteren Tagesverlauf auch im Tiefland ausbreiten. Im oberen Bergland werden Sturmböen bis zu 85 km/h erwartet.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es bewölkt mit einzelnen Schauern, die in den tieferen Lagen für Schnee oder Graupel sorgen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf drei bis null Grad, im Bergland auf bis zu minus zwei Grad. Der starke Wind lässt in der Nacht laut DWD allmählich nach.