Suche nach Musikern für Fête de la musique läuft

Magdeburg - Musikerinnen und Musiker können sich seit Montag für eine Teilnahme an der Fête de la musique in Magdeburg bewerben. Die 21. Auflage des kostenlosen Musikfestivals ist für den 21. Juni geplant, wie die Veranstalter am Montag in Magdeburg mitteilten. Neben vier Hauptbühnen soll es 15 bis 20 weitere Spielorte in der Stadt geben. An der Fête de la musique können sowohl professionelle als auch ambitionierte Amateurmusikerinnen und -musiker, Bands sowie Chöre teilnehmen. Die Fête de la musique in Magdeburg findet voraussichtlich erneut in einem Verbund mit acht weiteren Städten in Sachsen-Anhalt statt, dabei sind etwa auch Halle und Naumburg.