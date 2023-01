Süße Versuchung: Anzeigen gegen Dieb

Erfurt - Für eine Tafel Schokolade hat ein Mann in Erfurt mehrere Strafanzeigen in Kauf genommen. Der 43-Jährige hatte die Süßigkeit am Montagabend in einem Erfurter Supermarkt gestohlen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und sprach den Kunden daraufhin an. Dieser reagierte aggressiv und bedrohte den Verkäufer.

Hinzugerufene Polizisten durchsuchten schließlich den 43-Jährigen. Dabei fanden sie nicht nur die Schokolade, sondern auch eine kleine Menge Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Gegen den polizeibekannten Mann wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls, Beleidigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.