„Süßes oder Saures“: Zahlreiche Halloween-Veranstaltungen

Erfurt/Gotha - Monsterkostüme und mit Kerzen beleuchtete Kürbisse haben am Montag wieder Konjunktur: Vielerorts in Thüringen locken Freizeiteinrichtungen kleine und große Gruselfans zu Halloween-Partys. Sie können unter anderem im Zoopark Erfurt und im Tierpark Gotha Kürbisse schnitzen oder Videoprojektionen bestaunen. Der Rennsteiggarten Oberhof lädt zur Gruselwanderung, der Flughafen Erfurt-Weimar zu Gruseltouren. In verschiedenen Orten sind Kinder bei Halloween-Umzügen unterwegs oder klingeln mit dem Ruf „Süßes oder Saures“ an Haustüren, um Süßigkeiten zu erbitten.

Das Halloween-Fest stammt ursprünglich aus Irland. Am Abend vor Allerheiligen, dem „All hallows eve“, zündeten die überwiegend katholischen Iren ein Licht an. In Thüringen ist der 31. Oktober eigentlich der Reformationstag. Der Brauch, Halloween zu feiern und dafür auch ausgehöhlte und von Kerzen beleuchtete Kürbisse ins Fenster zu stellen, verbreitet sich aber zunehmend.