Synode eröffnet: EKD-Friedensbeauftragter gegen Waffen

Rund 300 Besucher nehmen am Eröffnungsgottesdienst im Dom Magdeburg zur Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) teil.

Magdeburg - Mit einem Gottesdienst im Magdeburger Dom hat am Sonntag die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) begonnen. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wollen die Kirchenparlamentarier ausführlich über ihre Haltung zu Waffenlieferungen und Pazifismus diskutieren. „Es geht um Frieden und Gerechtigkeit und nichts Geringeres“, sagte der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer. Er ist auch Friedensbeauftragter der EKD.

Es sei klar, das Deutschland der Ukraine helfen müsse. Waffenlieferungen lehnte Kramer in diesem Zusammenhang aber ab. Christen müssten sich auch fragen, ob sie einem ungerechten Frieden zustimmen könnten, sagte er.

Die Synode tagt bis Mittwoch. Die evangelische Kirche in Deutschland hat knapp 20 Millionen Mitglieder. Die EKD-Ratsvorsitzende ist Annette Kurschus.