Tag der Restaurierung: Restauratoren spüren Energiekrise

Wertvolle Kulturgüter zu pflegen und zu erhalten - damit beschäftigen sich Restauratoren. Am Sonntag gaben Museen in Thüringen Einblick in deren Arbeit.

Erfurt/Weimar - Restaurierungswerkstätten in Thüringen bekommen die Energiekrise nach Einschätzung ihres Landesverbandes zu spüren. „Bei der Restaurierung von Kunstwerken ist eine bestimmte Luftfeuchtigkeit nötig, dafür muss man entsprechend heizen“, sagte Christine Machate, stellvertretende Vorsitzende der Thüringer Landesgruppe im Verband der Restauratoren (VDR), der Deutschen Presse-Agentur. Zudem werde für die Arbeit viel Licht benötigt. All dies werde sich auf die Energiekosten der Werkstätten auswirken.

Die Auswirkungen der Energiekrise auf die künftige Auftragslage sind aus Verbandssicht bislang allerdings schwer abschätzbar, wie die Landesgruppenvorsitzende Karin Kosicki ergänzte. „Das wird man frühestens nächstes Jahr sehen.“

Das Gros der Aufträge für die Restaurierung von Denkmälern, Gemälden, Grafiken, Büchern, Möbeln und anderer wertvoller Kulturgüter kommt laut Verband von der öffentlichen Hand. „In Thüringen läuft da viel über den Denkmalpflegefonds“, sagte Machate. Momentan arbeiteten die Restauratoren jene Aufträge ab, für die die Gelder im vergangenen Jahr bewilligt worden seien. Aufträge von Privatleuten, etwa Sammlern, spielten in Thüringen kaum eine Rolle.

Kosicki zufolge sind das Gros der Restaurierungswerkstätten in Thüringen Privatbetriebe, deren Inhaber häufig Einzelkämpfer sind. Werkstätten von Kommunen oder Stiftungen mit festangestellten Restauratoren seien die Ausnahme.

Am Sonntag, dem europäischen Tag der Restaurierung, gaben in Thüringen unter anderem das Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar und mehrere Museen und mehrere Museen Einblicke in die Arbeit von Restauratoren.